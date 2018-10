Risparmio, la crisi dello Spread commentata da Visco, Tria e Guzzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Questo l'appello lanciato dal, in apertura della 94^ Giornata Mondiale del Risparmio."E' innanzitutto responsabilità del Governo di non mettere a rischio il risparmio degli italiani", ha aggiunto, sollecitando unaa livello politico-istituzionale per fermaree citato i casi di "mala gestio" nella finanza che "esigono sanzioni severe ed esemplari".Ilcon un messaggio ha ricordato che, attraverso "regole di assoluta trasparenza, di saggia amministrazione delle risorse, di protezione di depositi e investimenti".Alè stato affidato il compito di commentare le evoluzioni più recenti dele dello. Il numero uno di Palazzo Koch ha imputato il, ricordando che la bassa crescita dell'Italia è dovuta a, che non si risolvono con un aumento della spesa pubblica bensì con le riforme.Quanto allo, Visco ha affermato cheche detengono titoli del debito pubblico ein termini di maggiore spesa per interessi."La, come la lotta alla povertà richiede il ritorno dell'economia su un sentiero di crescita duratura", avverte il Governatore, sottolineando che "le riforme ed i cambiamenti necessari possono avere nel breve periodo costi sociali che devono essere attenuati, anche con l'intervento pubblico".Nel quadro di graduale aumento delle pressioni inflazionistiche - ha rimarcato -della BCE senza rischi, "a condizione che la politica di bilancio rimanga ancorata alla stabilità e che prosegua il processo di riforma volto al rafforzamento dell'economia". E' indispensabile poiIl, dal canto suo, ha ribadito che ile cheperché "è basato sulla previsione di crescita tendenziale". La Legge di Bilancio - ha aggiunto - punta a contrastare il rallentamento della ripresa degli investimenti e stimolare la crescita a lungo termine" e l'attuale crisi dello Spread non viene giustificata dai fondamentali economici.Ilha parlato molto dele della crisi dello Spread in una intervista rilasciata a Teleborsa.