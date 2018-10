Risparmio, italiani risparmiatori, europeisti e in cerca di certezze per il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -questi i temi dominanti dell'indagine ACRI-Ipsos sul risparmio degli italiani, presentata alla vigilia della, che avrà luogo domani a Roma. Interverranno il Presidente dell'ACRI,, il Presidente dell'ABI, il Governatore della Banca d'Italiaed il Ministro delle FinanzeL'approfondimento di quest'anno proposto dall'ACRI per la 94^ Giornata mondiale del risparmio riguarda, per porre l'attenzione su alcune tendenze che vanno emergendo.Il presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti, ha introdotto la presentazione del rapporto annuale, sottolineando alcuni aspetti interessanti: quello che domina in questo momento è, gli italiani rilevano alcunie sperano in unae che iresidenti al Centro-Sud.Da segnalare anche ilrilevato dall'11% degli italiani ed in aumento rispetto al 5% del 2017.Ad illustrare il rapporto, che ha messo in luce gli aspetti più significativi dell'indagine.Dall'indagine emerge che "il 2018 sembra essere unper molti italiani, che stanno vivendo una situazione non definita di". Una situazione caratterizzata da "piccoli miglioramenti" nel passato più recente eper il futuro in unche appare, molto meno i 31-44enni nel Nord_Est, per i quali si registra un calo della fiducia. Una evoluzione che viene letta con, in primavera, e con le aspettative dei giovani verso l'esecutivo ed i programmi annunciati per il Mezzogiorno.L'incertezza regna sovrana e "le prospettive dell'Italia sembrano essere sempre più legate all'Europa", rafforzando la(66%). Peraltro,(il 47% ne ha fiducia ed il 53% di fida poco), a conferma che la sfiducia sembra esprimere più unanziché un rifiuto del progetto europeo.. L'indagine rivela che gliverso l'euro, ma la percentuale è in diminuzione rispetto al precedente rapporto che rilevava una quota di 3 su 4 di insoddisfatti verso la moneta unica. Gli italiani però non sono disposti ad abbandonare l'Euro (solo il 29% ritiene che bisognerà uscire dall'Euro mentre il 56% pensa che bisognerà restarvi).In questo quadro si rafforza il, che si rivelae riguarda, una percentuale stabile rispetto allo scorso anno. Si riduce invece leggermente la popolazione delle "cicale" che preferisce spendere tutto (cala di 2 puynti al 10%).Interessante osservare che questa tensione al risparmio deriva proprio dagli elementi di incertezza per il futuro: ildichiara di non vivere tranquillo se non riesce aed il 39% dice di esser riuscito effettivamente a risparmiare.dichiara che nel 2018 la propria. Permangono però anche elementi contraddittori: crescono le famiglie che sono riuscite a mantenere lo(37%), ma anche quelle che dichiarano di essere state(24%). Aumentano le, che si attestano al(erano al 21% nel 2017).Parallelamente alla crescita della propensione al risparmio si evidenziano. Ldelle famiglie è un dato certificato anche dall'Istat e si attesta al 18% sullo stesso periodo del 2017.Non viene smentita dall'indagine la, che resta elevata e riguarda, anche se aumentano di 4 punti percentuali quelli che preferiscono investire.Guardando alla, l'indagine dice che, anche se il 32% dà una preferenza agli immobili ed il 31% preferisce investimenti finanziari "più sicuri".Il rapporto conferma che, ma comporta anche: per il 64% degli italiani risparmiare significa fare a meno delleedIl risparmio richiama sempre alla mente rimandi positivi (82%) legati soprattutto all'idea della tranquillità (39%), della tutela (21%) e della saggezza (19%). Ma è sempre moltoper tutelarsi da(37%) o accumulare per(26%).: per educare le future generazioni o per lo sviluppo sociale, civile.Analizzando i destinatari delle decisioni di risparmio, che si riversano poi sugli investimenti nelle imprese, si nota unasempre più diffusa verso un. Occorre dunque che tenga conto di elementi quali lae, non meno importante, delle conseguenze delle sue azioni sull'ambiente e sul tessuto sociale.Come corollario,dovrebbe avere a cuore i(77%), i(38%) e(38%), evitando lo sfruttamento minorile (80%), la corruzione (77%) ed eventuali rischi per i consumatori (75%).