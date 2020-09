Risparmio gestito, scatto in avanti per raccolta e patrimonio a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un luglio positivo per l'industria del, che prosegue il trend di crescita evidenziato negli ultimi mesi, mettendo a segno unadi euro. E' quanto emerge dall'ultimo report mensile di, che segnala un aumento del flussi netti totaliLa raccolta del mese è equamente distribuita fra(1,7 miliardi) – che tornano ad attrarre flussi dagli istituzionali – e(1,8 miliardi).hanno raccolto, con i prodotti di lungo termine che hanno totalizzato flussi in entrata per 2,8 miliardi. I risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sugli(+2 miliardi), sugli(+1,3 miliardi) e sui bilanciati (+404 milioni).(21 miliardi in più di giugno), sostenuto dalle nuove sottoscrizioni e dall'effetto dell'attività di gestione. Il 52% delle masse, pari a circa 1.180 miliardi, è impiegato nelle gestioni di portafoglio. Il restante 48% (1.107 miliardi) è consegnato alle gestioni collettive.