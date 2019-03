Risparmio gestito, raccolta fondi positiva per 600 milioni a gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto rivela lì'ultimo rapportosul risparmio gestito.Includendo il segmento dei mandati, ildi euro, in buona parte generati dall'ingresso nel perimetro del risparmio gestito di circadi euro per effetto diposta in essere all'interno del gruppoe consistente neldi gruppo di un mandato istituzionale per la gestione del patrimonio diGrazie all'effetto combinato dei flussi e della gestione, il. Circa 1.070 mld, ildegli asset in gestione (AUM) sono investiti nelle; 1.037 mld, pari aldel patrimonio dell'industria, sono impiegati nelleCon riferimento ai fondi aperti, i prodotti su cui nel mese i risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sono i(+3,4 miliardi), i(+187 milioni) e gli(+26 milioni).