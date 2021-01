© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante definisca il contesto politico dell'Italia ancora "incerto",alza i target dei principali gestori di asset italiani rivalutando le stime nell'ultimo trimestre del 2020. Tra i quattro quotati a Piazza Affari emerge, la cui raccomandazione viene elevata da neutral a buy con target price che passa da 7,70 a 8,70 euro e un rialzo potenziale del 20,1%.Secondo GS "il mercato sta sottovalutando i potenziali guadagni di Banca Mediolanum e la sua crescita derivata dall'elevata esposizione ai mercati azionari, nonché dai suoi risultati operativi più forti del previsto nel 2020".Confermata la raccomandazione buy percon target che passa da 31 a 32,50 euro (p/e di 13,5 volte). Declassata, invece, a neutral Finecobank a causa della recente corsa delle quotazioni che – si legge nel report di GS –, raggiunti i massimi storici, lasciano poco spazio per un ulteriore apprezzamento. Rialzato, tuttavia, il prezzo obiettivo dida 14,20 a 14,70 euro con un p/e di 27,6 volte (consenso Datastream), contro le 10 volte di Azimut e le 13 volte di Banca Mediolanum e di Banca Generali. Target neutral anche percon prezzo obiettivo elevato da 20,30 a 21,10 euro (p/e 11x).Gli analisti sottolineano, inoltre, come verso fine 2020 la raccolta da parte dei gestori patrimoniali abbia "visto un'accelerazione di quote di mercato a scapito delle piccole banche locali, con il capitale che si sposta verso servizi più digitali e customer centric in grado di supportare i clienti durante la volatilità del mercato". Una tendenza che per la banca d'affari di West Street proseguirà anche nel 2021 andando "a vantaggio delle quattro società quotate a Piazza Affari, a partire dal FinecoBank, che aveva una quota di mercato nel 2020, in base alle stime, del 25%".Complessivamente GS prevede una solida crescita organica dei gestori patrimoniali "con un aumento medio del patrimonio nel periodo 2021-23 del 5,7%".