Risparmio gestito cancella impatto Covid: boom raccolta nel 2° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'industria delcancella gli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19, registrando nel 2° trimestre una. E' quanto rileva la Mappa trimestrale diIl dato porta ila fine giugno,rispetto ai deflussi pari a -12 miliardi rilevati a fine marzo. Il risultato è dovuto perlopiù alla raccolta delle Sgr sulle(+16,2 miliardi).Il, in particolare per effetto dell'attività di gestione. La quota degli asset investita in Fondi aperti e chiusi è del 48,5% (1.098 miliardi), mentre il rimanente 51,5% (1.167 miliardi) è impiegato nelle Gestioni di Portafoglio.La quasi totalità dei flussi ha riguardato fondi aperti armonizzati Ucits, mentre verso isono arrivatinetti. La raccolta netta deinel trimestre ammonta a. La maggior parte dei flussi sono stati intercettati da fondi di diritto estero (15,28 miliardi).Nel secondo trimestre gli investitori hanno favorito gli investimentiverso i quali i flussi netti sono stati pari a. Al secondo posto ci sono i fondi(+4,2 miliardi), seguiti dagli(+2,9 miliardi) e dai(+1,1 miliardi).Da inizio anno però lesi mantengono ancora orientate al: la categoria più gettonata rimane ancora quella dei(12,45 miliardi). Gli azionari, che scontano la fuga del primo trimestre, tornano con un saldo positivo per 2,5 miliardi.