Risparmio gestito, Azimut lascia Assogestioni

Venerdì 22 Luglio 2022, 19:00







(Teleborsa) - Azimut Capital Management SGR e Azimut Investment SA hanno comunicato ad Assogestioni, l'associazione italiana delle società di gestione del risparmio, la propria determinazione di recedere dall'associazione con effetto dal 1° luglio 2022. Il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, a nome del Consiglio Direttivo, "ha preso atto con rammarico di tale determinazione, augurandosi che possa essere rivalutata in futuro", si legge in una nota.



Il presidente ha anche espresso "un vivo ringraziamento per l'impegno e la partecipazione del gruppo Azimut nella compagine associativa e l'augurio di rinnovati successi".