Risparmio gestito, a settembre raccolta netta positiva per 436 milioni di euro

(Teleborsa) - L'industria del risparmio gestito in Italia ha segnato a settembre una raccolta netta positiva per 436 milioni (+12,3 miliardi da inizio anno) ma in rallentamento rispetto ai 2,5 miliardi registrati ad agosto. Lo rileva Assogestioni nella consueta mappa del risparmio gestito, dalla quale emerge che a fine settembre il patrimonio gestito è risalito a circa 2.055 miliardi.



Tra i fondi aperti (che hanno registrato deflussi per 1,29 miliardi di euro), gli obbligazionari hanno registrato uscite per oltre 2,2 miliardi. Settembre negativo anche per i flessibili (-660 milioni) mentre gli azionari hanno chiuso il mese con una raccolta positiva di 520 milioni.



Quanto alla nazionalità, i fondi di diritto italiano hanno registrato deflussi per quasi 1,5 miliardi, mentre i fondi di diritto estero si sono mantenuti in territorio positivo (+178 milioni).