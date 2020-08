© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio delha deciso di riaprire i termini per l'accettazione dellea favore dei sottoscrittori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione. Nel dettaglio, si potrà presentare fino alla domanda dida parte degli obbligazionisti delleche hanno già ricevuto l'indennizzo dell'80% ai sensi dell'art. 1, comma 506 della Legge n. 145/2018. "La riapertura dei termini – commentain una nota – è senz'altro una buona notizia, che consentirà finalmente di dare risposta ai risparmiatori che non fossero riusciti a presentare le domande di integrazione entro i tempi previsti dalla precedente scadenza".Alla luce di tale operazione l'associazione ha lanciato unper riaprire i termini per lafermo restando l'avvio dell'esame delle domande già presentate."A dimostrare la necessità di tale atto di responsabilità da parte del Governo – spiega Federconsumatori – sono le statistiche: pur avendo le banche fallite oche avrebbero titolo ad accedere al FIR, le domande presentate sul portale CONSAP ammontano a meno della metà degli aventi diritto"