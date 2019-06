Risparmio, maggio nero per Piazza Affari e Btp: bruciati 53 miliardi

Maggio da dimenticare per l'Italia sui mercati a causa delle tensioni commerciali tra Usa e Cina e dei timori sulla tenuta dei nostri conti pubblici. In un mese Piazza Affari ha perso il 9% e bruciato 53 miliardi di euro, fanalino di coda tra le principali Borse europee. Il conto più salato è finito in capo alle banche, che hanno perso quasi un quinto del loro valore e bruciato 19 miliardi di euro, penalizzate anche dal deprezzamento dei quasi 400 miliardi di euro di Btp in pancia. A maggio lo spread sul decennale è salito di 35 punti base, portandosi ai massimi da dicembre, e di 44 punti sul quinquennale, dove l'Italia ha preso il posto della Grecia come 'osservato specialè. «Ci aspettiamo un periodo di incertezza a causa della situazione politica domestica e per il commercio. Pensiamo che l'attuale correzione prosegua in giugno», rileva Intermonte. Lunedì si misurerà la reazione dei mercati alla lettera dell'Italia alla Ue, da cui sono scomparsi i riferimenti al taglio delle spese per il welfare che, nel pomeriggio di ieri, avevano dato un pò di sollievo allo spread.

