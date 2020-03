Risparmio, Assoreti: raccolta gennaio positiva per 3,6 miliardi euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A gennaio, Assoreti rileva una raccolta netta positiva pari a 3,6 miliardi di euro, per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Iregistrano una flessione del 14,2% rispetto al mese precedente ed una crescita del 66,4% rispetto ai flussi rilevati nel mese di gennaio 2019.: le risorse nette destinate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a 1 miliardo di euro, mentre quelle destinate alla componente amministrata risultano pari a circa 2,5 miliardi.Nell'ambito del, rispetto al quale, nel primo mese del 2019, la raccolta netta totale era stata negativa, i, realizzati a gennaio, risultano positivi per tutte le principali macro famiglie di prodotto. Il, con flussi netti complessivi pari a 570 milioni di euro.Il bilancio mensile sulleè positivo per 260 milioni di euro.