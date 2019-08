Tria firma il terzo decreto per gli indennizzi. Domande entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha firmato il decreto ministeriale che fissa i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), istituito dalla legge di bilancio 2019 con una dotazione complessiva di 1,5 miliardi di euro.

Il decreto, si legge in una nota del Mef, sarà ora sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Per consentire l'erogazione delle prestazioni del Fir, le domande devono essere inviate entro i centottanta giorni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale. Le istanze, corredate dall'idonea documentazione, possono essere inviate esclusivamente in via telematica, utilizzando i moduli presenti sulla apposita piattaforma informatica gestita da Consap.

Si tratta del terzo ed ultimo decreto attuativo relativo al Fondo per gli indennizzi ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

