Risparmi: le famiglie prediligono depositi, polizze e mattone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Secondo la relazione periodica della Bce sul, questo risulta in una, con unsulla media del quarto trimestre. Nel documento emerge anche che glianche in questo caso un valore stabile rispetto al periodo immediatamente precedente.A registrare la crescita maggiore, all'interno del paniere che compone ildelle famiglie, vengono segnalati icon un più 4,1% e gli investimenti su, che vedono unPer quanto riguarda invece le, l'incremento èe pari allo(a fronte di un più 0,6 per cento nel terzo trimestre) mentre sulledel 2,7 per cento, seppur più lieve del meno 4,6 per cento del trimestre precedente.prevalentemente rappresentati dagli, che vedono unnel quarto trimestre dal più 7,9 per cento dei tre mesi antecedenti.