Riso dalla Cambogia e dal Myanmar: il 4 dicembre il comitato europeo deciderà sui dazi

Continua la battaglia del riso tra Cambogia e Myanmar e l'Unione Europea. Il prossimo 4 dicembre si svolgerà la riunione del comitato europeo che si dovrà pronunciare sulla proposta della Commissione europea di ripristinare o meno i dazi sulle importazioni in Europa di riso dai due Paesi asiatici.L'obiettivo è tutelare i risicoltori italiani dalla concorrenza sleale. È quando emerge dalla riunione della Commissione agricoltura del Parlamento europeo che si è svolta ieri sera a Strasburgo.La procedura d'inchiesta, avviata nel 2017 su richiesta dell'Italia e dell'Ente nazionale risi, si è conclusa con ilriconoscimento da parte dell'Unione che le importazioni di riso a dazio zero dai due Paesi asiatici hanno causato danni al settore in Europa, in particolar modo ai risicoltori italiani che producono circa la metà del riso nell'Unione. I dazi potrebbero tornare già dall'inizio del 2019.Il comitato europeo per il commercio riunisce i rappresentanti dei Ministeri del commercio e dello sviluppo degli stati membri. L'ultima parola tuttavia spetta al Consiglio dei ministri europei.