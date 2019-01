Risiko Elliott, va all'attacco di eBay e acquista quota per 1,4 miliardi

(Teleborsa) - Una nuova preda cade nel mirino di Elliott. Si tratta di eBay, leader delle aste online e del commercio elettronico. Il fondo americano ne ha rastrellato circa il 4% per un valore di 1,4 miliardi di dollari.



Inoltre, Elliott ha inviato una missiva al CdA in cui suggerisce grandi cambiamenti nel Gruppo statunitense per aumentare il valore del titolo a 55-63 dollari per azione entro il 2020 ed affrontare al meglio il rivale Amazon.



Un piano fatto di cinque punti, tra cui la disattivazione di StubHub, sito di compravendita di biglietti online per competizioni sportive, concerti, opere teatrali e altri eventi dal vivo, insieme a quello degli annunci Classifieds.





