Rischio idrogeologico, Doglioni (Ingv): prevenzione e memoria, l'Italia è un paese fragile

Lunedì 24 Ottobre 2022, 17:30







(Teleborsa) - Prevenzione e risorse per formare cittadini più consapevoli di un'Italia troppo fragile per quanto riguarda i rischi naturali. È il messaggio di Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), raccolto dall'Ansa in occasione della 39esima Giornata dell'Ambiente organizzata anche quest'anno dall'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma.



"Nel nostro Paese mancano la cultura della prevenzione e le risorse per creare cittadini più consapevoli – ha dichiarato il membro dell'Accademia – e questo a tutti i livelli: bisogna partire dalle campagne informative già nelle scuole". "In tema di rischio la memoria è fondamentale, perché gli eventi accaduti in passato prima o poi accadranno di nuovo", ha sottolineato Doglioni. "Dobbiamo essere coscienti della ciclicità della natura", ha aggiunto.



"L'attuale crisi climatica non potrà che intensificare gli eventi estremi – ha ricordato il presidente dell'Ingv – e renderli sempre più frequenti".







(Foto: © federicofoto / 123RF)