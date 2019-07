Rischio attentati: Lufthansa riprende i voli con il Cairo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La decisione di interrompere fino al 27 luglio i collegamenti con l'aeroporto de Il Cairo, assunta ieri daadducendo motivazioni legati alla sicurezza nei voli in Egitto, non è stata pienamente seguita da Lufthansa che, dopo un giorno di stop, ha ripreso a decollare verso l'aeroporto della capitale egiziana.Nelle prime ore del pomeriggio di domenica, uno dei due scali collegati con Il Cairo (l'altro è Monaco). British Airways si attiene invece all'allarme lanciato dalsul rischio di azioni terroristiche con esplicita richiesta di misure di sicurezza aggiuntive per i voli in partenza dall'Egitto verso il Regno Unito.Nessuna informativa, però, sarebbe giunta alle autorità aeronautiche egiziane – secondo dichiarazioni rese da, presidente della società di gestione dell'aeroporto del Cairo.