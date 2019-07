Risanamento vola in borsa: Lendlease acquista Complesso Sky

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni a Piazza Affari per il titolo Risanamento, dopo che ieri (1° luglio 2019) la società ha comunicato che il gruppo australiano Lendlease ha esercitato entro il termine previsto l'opzione di acquisto del cosiddetto 'complesso Sky' a Milano Santa Giulia. Risanamento oltre ad essere proprietario dell'immobile è partner di Lendlease in diversi progetti nell'area.



Il prezzo è stato fissato in 262,5 milioni di euro "al netto di imposte e tasse applicabili".



Sulla borsa milanese le azioni della società immobiliare hanno sin da subito conquistato la vetta del paniere FTSE All-Share, evidenziando un balzo del 7,24% a 0,0326 euro.





