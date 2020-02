Risanamento torna in utile nel 2019, titolo vola in borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 con unin netta controtendenza rispetto al risultato netto negativo consolidato di 25,1 milioni di euro dell'esercizio precedente. A determinare questo miglioramento è stata ladi euro relativa allaavvenuta lo scorso 2 ottobre 2019.Con il risultato,(circa 240 milioni), evidenziando undi euro a fronte dei 664,4 milioni di euro dell'esercizio precedente. Ildi Gruppo risulta pari adi euro (al 31 dicembre 2018 era pari a 142,5 milioni di euro).Per la capogrupposi registra in bilancio unadi euro, inrispetto al rosso di 28,7 milioni di euro dell'esercizio precedente., che confermano il proseguimento della già avviatain portafoglio, in via prioritaria con lo sviluppo del. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha deciso di contribuire alloin partnership con Lendlease edi sviluppo di, localizzate nel Nord Italia e prevalentemente nell'. Il board ritiene poi possibileattraverso partnership/acquisizioni selezionate di piattaforme di gestione.Le azioni Risanamento stanno letteralmente spiccando il volo oggicon un