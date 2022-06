Risanamento continua rally, è ancora effetto Santa Giulia

(Teleborsa) - Effervescente Risanamento, che scambia con una performance decisamente positiva del 14,68%.

A fare da assist alle azioni, già ben performanti nelle sedute precedenti, contribuisce l'annuncio arrivato la scorsa settimana dell'ufficializzazione dell'accordo da parte di Milano Santa Giulia (controllata di Risanamento) con il Comune di Milano ed Esselunga.

E' stata firmata, infatti, la convenzione urbanistica per la Variante al Piano Integrato di Intervento di Milano Santa Giulia per l'avvio dei lavori che porteranno al completamento del quartiere, con l'edificazione residua di circa 400.000 mq di slp per la maggior parte a destinazione residenziale, in aggiunta ai 250.000 mq già edificati nella zona prospicente alla stazione di Rogoredo.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società immobiliare più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Tecnicamente, Risanamento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,1419 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,1239. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,1599.