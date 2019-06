Risanamento brinda alle Olimpiadi Invernali 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata di festa non solo per l'Italia ma anche per Risanamento, che esulta per l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026 sperando in nuove opportunità di guadagno legate al settore immobiliare."Siamo molto contenti dell'attribuzione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina sia per un tema di orgoglio nazionale, sia per Milano che merita a tutti gli effetti di potere cogliere questa opportunità per accelerare nuovamente la sua visibilità internazionale, confermandosi quale città traino per il Paese - ha dichiaratoDirettore Generale di Risanamento e AD di Milano Santa Giulia - . Siamo, in aggiunta, anche molto orgogliosi che l'Arena, ove si realizzeranno alcune gare delle Olimpiadi Invernali, venga sviluppata nell'area nord del progetto di Milano Santa Giulia. A questo proposito, ricordiamo che Risanamento S.p.A., tramite la controllata Milano S. Giulia S.p.A. insieme a LendLease, partner per lo sviluppo di Milano Santa Giulia, il 17 giugno ha comunicato l'accordo con OVG Europe Limited, coadiuvata da Live Nation, per la realizzazione di un polo che attrarrà eventi sportivi e di intrattenimento di livello internazionale e nazionale, a dimostrazione concreta dell'impegno e della volontà di proseguire in questo processo di crescita.L'Arena di Milano Santa Giulia è un tassello importante all'interno di una più ampia iniziativa, che diventerà una nuova centralità urbana a carattere prettamente residenziale, di entertainment ed educazionale, la quale rappresenta un importante driver di sviluppo per l'intera città di Milano", conclude Petroni.Si attende con trepidazione l'avvio delle contrattazioni di domani (25 giugno 2019) a Piazza Affari, per osservare. In focus oltre a Risanamento, Aedes, IGD, Gabetti e Coima Res.