Risanamento, approvata trimestrale al 31 marzo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Risanamento, sotto la presidenza del Dott.ha approvato ilLa trimestrale evidenzia un, in miglioramento rispetto a quanto registrato nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente in cui il risultato netto era negativo per 6,3 milioni di euro., in diminuzione rispetto ai 142,5 milioni di euro del 31 dicembre 2018 e ai 161,3 milioni di euro al 31 marzo 2018. Larisulta sostanzialmente in linea con quanto rilevato al 31 dicembre 2018, ovvero di un deficit di 664 milioni di euro, e in leggero peggioramento rispetto al 31 marzo 2018 dove si registravano 635 milioni di euro negativi. La posizione finanziaria netta include anche i 222,7 milioni di euro di passività correlate ad attività destinate alla vendita, come il complesso Sky.Per quanto concerne ldi Risanamento e del Gruppo per l'anno in corso, in continuità con il precedente esercizio,presenti in portafoglio e si focalizzerà principalmente