Risanamento, accordo locazione con Saipem per uffici Santa Giulia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - InTown - joint venture partecipata al 50% dal Gruppo Risanamento e al 50% dal Gruppo Lendlease - ha sottoscritto uncon Saipem per l'insediamento di quest'ultima all'interno del distretto uffici di Milano Santa Giulia - Area Sud, in corrispondenza della stazione di Rogoredo, di fronte alla sede di SKY, primo quartiere certificato LEED Neighborhood in Italia.In base all'accordo, che segna un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo del progetto di Milano Santa Giulia e per la riqualificazione dell'intero quadrante Sud-Est di Milano,per un totale di circa 52.000 mq, di cui circa 50.000 mq destinati ad uso uffici e circa 2.000 mq destinati ad attività commerciali.(inclusa un'area mensa) ed annessi parcheggi, ovvero l'intera porzione ad uso uffici di Spark One e un'ampia porzione dell'edificio Spark Two. La restante porzione ad uso uffici di Spark Two (pari a circa 6.500 mq), così come le aree destinate ad attività commerciali, sono in fase avanzata dicommercializzazione.Gli edifici - già in corso di realizzazione - presentano caratteristiche di eccellenza, essendo progettati per l'ottenimento dei massimi livelli di efficienza energetica e la certificazione ambientale Leed Platinum shell&core, nonché per migliorare il benessere delle persone grazie alla certificazione Well Gold, con spaziose aree verdi esterne e interne, abbondante luce naturale, aree di lavoro interattive, palestra edeposito cicli e ampio uso dell'innovazione.