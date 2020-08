Riqualificazione energetica: accordo tra ICCREA Banca, ENI e Harley&Dikkinson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finanziamenti a tassi agevolati per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari dalle BCC del. È quanto prevede l'accordo sottoscritto dacostituito da 136 BCC con 2.600 sportelli sul territorio – ,L'adesione di Iccrea Banca a, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari, – si legge in una nota congiunta – offrirà la possibilità di concedere ai condomini, ai privati e alle imprese partner di Eni gas e luce aderenti al progetto, finanziamenti a tassi agevolati destinati all'acquisto di uno o più e beni e servizi o alla realizzazione di una delle opere incluse nell'iniziativa. Inoltre, il cliente che aderisce a CappottoMio potrà cedere al partner operativo di Eni gas e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito dalla legge e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a saldo della spesa totale.CappottoMio non si limita all'isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma si estende all'adeguamento energetico delle centrali termiche con la possibilità di usufruire anche in questo caso di tutti iIl servizio di Eni gas e luce, con il contributo di partner specialistici della sua rete di servizi energetici e diuna delle piattaforme del sistema H&D Platform dedicato alla gestione di lavori con cessione del credito d'imposta – è stato progettato in conformità con la normativa in materia die recentemente anche di" con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale. Secondo i dati Istat ed Eefig il mercato della riqualificazione energetica degli edifici in Italia è stimato potenzialmente nell'ordine di circa 10 miliardi (p.a.) per i prossimi 11 anni."CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio e dei privati, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario – ha commentato–. Con questo accordo CappottoMio si completa grazie a un ulteriore servizio a disposizione dei clienti e delle imprese partner per agevolarli nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di riqualificazione sismica di un edificio. In questo modo Eni gas e luce intende perseguire la propria strategia di diventare sempre di più un energy advisor, un consulente energetico che possa accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meglio e quindi meno"."Aderendo a CappottoMio, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha voluto dare un ulteriore segnale di attenzione, in linea con il nostro ruolo di banche locali, alle famiglie socie o clienti delle BCC del Gruppo, al fine di dotarle di ulteriori risorse di primario livello visti i partner coinvolti – ha dichiarato–. Il servizio che proponiamo vuole dunque essere di alta qualità e, allo stesso tempo, diffuso in modo capillare per soddisfare un'esigenza che, oggi, sta cominciando ad essere avvertita in modo importante dai condomini e dalle famiglie"."Sono lieto che un importante Gruppo bancario come Iccrea abbia scelto di unirsi al nostro progetto per cui tutto il sistema H&D Platform è a disposizione, così come per le imprese, i professionisti, le industrie e la distribuzione, al fine di rendere facilmente accessibile un processo complesso come quello della cessione del credito", ha dichiarato infine