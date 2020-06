Ripresi i voli di easyJet

(Teleborsa) - Si sta svolgendo regolarmente l'attività di easyJet che oggi ha ripreso i voli effettuando il primo decollo stamane dall'Aeroporto di Milano Malpensa, dove è attivo il Terminal 1, con destinazione Lamezia dove è atterrato alle 9:00.



easyJet ha programmato nel giorno di ripresa delle operazioni una dozzina di voli, tra cui quelli per Napoli, Catania, Olbia, Palermo e Bari a livello domestico. Dal 16 giugno saranno riattivate anche le rotte da Milano per Cagliari e da Brindisi verso Ginevra.



Nel corso della settimana easyJet opererà 310 voli in 22 aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Regno Unito e Svizzera.