Ripartenza, Governo al lavoro tra pressing Regioni e tutela salute

(Teleborsa) - Dopo il prolungamento delfino alsi è immediatamente messo al lavoro su un possibile schema dia condizione però che si seguano i protocolli sindacali, diviso tra le indicazioni dele i suggerimenti diDi certo, trovare la sintesi che accontenti tutti èinfatti, sempre di più ildi quanti chiedono al Governodella cosiddetta Fase Due:, in testa, ovviamente nel rispetto delledal punto di vista sanitario. La strada, ancora in salita, sembra segnata: lema allo stesso tempo non si può mettere a rischio laun messaggio scandito a chiare lettere daiE' "che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sulla sicurezza e tutela massima della salute per tutti i, ribadiscono Cgil, Cisl e Uil, dopo aver chiesto un incontro al premier Giuseppe Conte sulla fase due, dicendosi "preoccupati delle iniziative di singole regioni o realtà territoriali perché crediamo che in tal modo si possano pregiudicare gli sforzi che tutto il Paese ha messo in campo.Intanto, laguidata dalavora a una griglia di rischi per attività - La suddivisione delle attività produttive a seconda del rischio contagio, associando a ciascun codice Ateco un: questa una delle prime griglie a cui, in queste ore, starebbe lavorando lain vista delle riunioni plenarie per la fase 2. Uno schema della tabella, che associa ad ogni codice di attività produttiva un rischio basso, medio o alto ricordando se la stessa attività è stata sospesa o meno a causa dell'emergenza covid, circola in queste ore nella maggioranza e potrebbe essere una delle basi su cui il Governo potrebbe lavorare nei prossimi giorni, anche in vista della prossima scadenza del- C'è poi. Quasi sconosciuto fino a pochi mesi, sembra proprio che losia destinato ad assumere unnella guerra ancora lunga contro il virus.Del resto, non è mistero, che – in assenza di una terapia efficace o meglio ancora di un vaccino che non sarà disponibile a stretto giro – lper evitare il possibile gli assembramenti visto che gli esperti hanno già avvisato sul fatto che ad un allentamento delle restrizioni corrisponderà inevitabilmente un aumento dei casi.Proprio in quest'ottica, potrebbe addiritturaquelle in cui transita un elevato numero di dipendenti al giorno. Negli altri casi, dove cioè sarebbe a discrezione dell' azienda, la