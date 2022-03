Rio Tinto, primo colosso minerario a tagliare legami con Russia

(Teleborsa) - Rio Tinto, colosso anglo-australiano che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie, "è in procinto di terminare tutti i rapporti commerciali che ha con qualsiasi azienda russa", ha detto un portavoce a Reuters, anche se non è chiaro con quali società abbia fatto affari in Russia. Inoltre, in precedenza aveva detto di non avere risorse operative o dipendenti da ritirare dalla Russia o dall'Ucraina. La società non ha risposto alla domanda se avrebbe continuato ad acquistare carburante russo e altri prodotti tramite terze parti non russe, scrive l'agenzia internazionale.

L'annuncio dell'azienda anglo-australiana arriva dopo che ieri un alto dirigente ha dichiarato che la società stava cercando fonti di carburante alternative per il proprio business del rame a Oyu Tolgoi (Mongolia), ma non credeva di poter smettere del tutto di acquistare dalla Russia. "La realtà è che la Mongolia ha due vicini molto grandi e potenti, quindi è abbastanza importante per noi mantenere relazioni sane, pacifiche ed equilibrate", ha detto Bold Baatar (presidente delle Copper International Operations di Rio Tinto) a margine di un evento negli Stati Uniti.

Non è nemmeno chiaro cosa Rio Tinto abbia intenzione di fare con la partecipazione dell'80% in Queensland Alumina, una joint venture con la russa Rusal International, il secondo produttore mondiale di alluminio.