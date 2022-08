Rio Tinto migliora l'offerta per acquisire totalità Turquoise Hill

(Teleborsa) - Rio Tinto, colosso anglo-australiano che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie, hache non possiede già. Secondo i termini della proposta migliorata, gli azionisti di minoranza di Turquoise Hill riceverebbero 40 dollari canadesi in contanti per ogni azione. La nuova propostaInoltre, rappresenta unrispetto alla proposta iniziale di Rio Tinto di 34 dollari canadesi per azione e unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Turquoise Hill alla Borsa di Toronto l'11 marzo 2022, il giorno prima della proposta iniziale di Rio Tinto."Rio Tinto crede che questa offerta non solo fornisca un valore pieno ed equo per gli azionisti di Turquoise Hill, ma sia nel migliore interesse di tutte le parti interessate mentre lavoriamo per portare avanti il progetto Oyu Tolgoi - ha commentato il- Continueremo ad adottare une incoraggeremo fortemente il consiglio di amministrazione di Turquoise Hill a impegnarsi in modo costruttivo e a sostenere e raccomandare a favore della proposta migliorata di Rio Tinto".Da quando Rio Tinto ha presentato la sua proposta iniziale il 14 marzo 2022, la performance media del prezzo delle azioni dei peer di Turquoise Hill è diminuita del 35% alla luce di un contesto esterno in deterioramento e più incerto. Rio Tinto ha sottolineato che Turquoise Hill ha rivelato nei suoi ultimi risultati sugli utili che haper soddisfare la sua attuale stima dei requisiti di finanziamento.