Rio Tinto completa acquisizione da 3,3 miliardi di Turquoise Hill

Venerdì 16 Dicembre 2022, 09:00







(Teleborsa) - Rio Tinto, colosso anglo-australiano che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie, ha completato l'acquisizione di Turquoise Hill per un corrispettivo di circa 3,1 miliardi di dollari, semplificando così la sua proprietà della miniera di Oyu Tolgoi in Mongolia e rafforzando il portafoglio rame. Rio Tinto detiene ora una partecipazione diretta del 66% nel progetto Oyu Tolgoi con il restante 34% di proprietà del governo della Mongolia. Si tratta del più grande giacimento di rame e oro conosciuto al mondo.



"Questa acquisizione rafforza ulteriormente il nostro portafoglio di rame, come parte della nostra strategia per crescere nei materiali di cui il mondo ha bisogno per raggiungere il Net Zero e fornire valore a lungo termine per i nostri azionisti", ha commentato l'amministratore delegato di Rio Tinto Copper, Bold Baatar.



Turquoise Hill è diventata una consociata interamente controllata da Rio Tinto e le azioni di Turquoise Hill cesseranno di essere negoziate alla Borsa di Toronto.