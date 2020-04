Rinvio Eurogruppo, Gualtieri: progressi ma ancora nessun accordo

(Teleborsa) - "Nonostante i progressi nessun accordo ancora all'Eurogruppo. Continuiamo a impegnarci per una risposta europea all'altezza della sfida del covid-19. Lo scrive il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter. "E' il momento della responsabilità comune, della solidarietà e delle scelte coraggiose e condivise" aggiunge nel tweet.



Intanto, l'Olanda ribadisce la sua contrarietà agli eurobond "perchè aumentano i rischi per l'Europa anzichè ridurli". A dirlo, sempre su twitter, il Ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra.



Questo, prosegue, "oltre a non essere saggio, non è ragionevole. L'Olanda dovrebbe garantire i debiti contratti da altri. La maggior parte dei Paesi dell'area euro sostiene questa linea". © RIPRODUZIONE RISERVATA