© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del Salone di Parigi-Le Bourget, la più importante rassegna mondiale dell'aeronautica e dello spazio, in programma. La cancellazione della 54esima edizione è stata decisa dal raggruppamento delle industrie francesi aeronautiche e spaziali (Gifas), che organizza la manifestazione.Il perdurare dell'emergenza sanitaria e la crisi del trasporto aereo, che coinvolge i costruttori, hanno indotto al rinvio dell'appuntamento. Il 75% delle 450 imprese partecipanti aveva già prenotato gli stand.L'alternativa della versione digitale del salone non è stata presa in considerazione e. La cancellazione del salone di Parigi-Le Bourget comporterà mancate ricadute per circa 400 milioni di euro sull'area della capitale francese.