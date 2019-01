Rinnovabili Ue, l'Italia è il Paese con la fetta più alta di elettricità prodotta con il solare

In un'Europa in cui la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (incluse biomasse e idroelettrico) ha raggiunto il 32,3%, l'Italia si conferma il Paese europeo con la proporzione più alta di elettricità prodotta con il solare (8%). Sono alcuni dei dati del rapporto 2018 curato da Sandbag e Agora, che ogni anno compie un'istantanea della "transizione energetica" verso fonti rinnovabili dell'Ue e dei vari Paesi europei. Secondo il rapporto, la quota di elettricità prodotta con rinnovabili tra il 2017 e il 2018 è aumentata nell'Ue (+2%) grazie alla dismissione di centrali a carbone in Germania, Regno Unito e Francia e alla riduzione dell'uso di gas con ritorno all'idroelettrico in Italia e Spagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA