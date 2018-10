Record rinnovabili: ad aprile raggiunto valore più alto

Record per l'energia rinnovabile nell'Unione Europea. Secondo il rapporto sul mercato energetico in Europa nel 2/o

trimestre 2018 dell'Osservatorio sull'energia della Commissione europea ad aprile la percentuale di fonti rinnovabili nella produzione energetica dell'Europa è stata del 38%, la più alta di tutti i tempi. Il risultato è dovuto soprattutto all'idroelettrico e all'eolico.



Il rapporto rivela poi che le tariffe delle emissioni di carbonio sono aumentate nel secondo trimestre del 2018. Di conseguenza, il consumo di carbone e gas nella produzione di energia nell'Unione è calato ulteriormente nel trimestre

considerato. Inoltre i prezzi in aumento di carbone, gas ed emissioni di carbonio non hanno contribuito ad alcun miglioramento della redditività delle fonti fossili. © RIPRODUZIONE RISERVATA