Rinnovabili, Terna inaugura nuova linea elettrica in Brasile

(Teleborsa) - Una nuova linea elettrica in alta tensione lunga 158 km nello Stato di Rio Grande do Sul che consentirà di integrare pienamente nella rete brasiliana grandi quantitativi di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare eolica.Ad inaugurarla nel corso di un evento cerimoniale ospitato dall'Ambasciata italiana a Brasilia, sono stati l', e l'Ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini.L'incontro si è svolto alla presenza del Consigliere Capo dell'Ufficio Economico e Commerciale dell'Ambasciata italiana in Brasile, Carlo Jacobucci, e delle istituzioni più rappresentative del settore energetico del Paese sudamericano, tra cui il Sottosegretario al Ministero delle Miniere e dell'Energia con delega per l'Energia elettrica, il Direttore Generale dell'Autorità di Regolamentazione dell'Energia Elettrica e il Direttore dell'Operatore Nazionale del Sistema Elettrico.Un anno di lavoro che ha coinvolto 10 imprese e 500 tecnici per un'opera realizzata per l'80% con sostegni monostelo a basso impatto ambientale.