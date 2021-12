Rinnovabili, GSE annuncia calendario gare 2022

(Teleborsa) - Il GSE ha annunciato il calendario dei nuovi bandi per le rinnovabili. L'ottavo bando partirà li 31 gennaio 2022, mettendo a disposizione tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare. Il 31 maggio 2022, qualora non venisse assegnata tutta la potenza si aprirà una nuova procedura di gara.

I tempi di svolgimento delle sessioni e quelli di pubblicazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi vengono confermati in 30 giorni per la chiusura del bando e 90 giorni per la pubblicazione degli esiti. Dunque, per l'ottava procedura che si aprirà il 31 gennaio, la chiusura è prevista ikl 2 marzo 2022 e la relativa pubblicazione degli esiti avverrà sul sito del GSE entro il 31 maggio 2022. Medesimi tempi anche per l'eventuale nono bando.

I bandi per l'ottava gara saranno resi noti a seguito della pubblicazione, entro il 28 gennaio 2022, delle graduatorie della settima gara e indicheranno, per ciascun gruppo di impianti, il contingente di potenza non assegnata nella precedente asta.