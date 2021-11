Rinnovabili, Esi si aggiudica nuovo contratto in Mozambico

(Teleborsa) - ESI, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, si è aggiudicata il tender internazionale di ENABEL per la progettazione e la realizzazione di tre sistemi off-grid fotovoltaici con accumulo nelle province di Zambezia e Nampula in Mozambico (Africa) del valore di 4,3 milioni di Euro.

La gara - si legge in una nota - è stata commissionata dall'Agenzia per lo Sviluppo Belga ENABEL (Belgian Development Agency) e prevede l'elettrificazione di 3 villaggi in Mozambico (Milhana e Muite nella provincia di Nampula e Mugulama nella provincia di Zambezia); questo progetto consentirà di portare l'energia elettrica nelle case di circa 1700 famiglie e negli esercizi commerciali delle province di Zambezia e Nampula.

I tre impianti sono caratterizzati da una potenza nominale complessiva di 400 kWp, una capacità di storage di 2.305 kWh, con tecnologia al litio, e gruppi diesel di backup di 215 kVA totali, per soddisfare in maniera rinnovabile il fabbisogno energetico di tre villaggi, la cui elettrificazione sarà garantita dalla costruzione di circa 40km di linea di distribuzione trifase.

La progettazione e costruzione dell'impianto avrà una durata di 12 mesi e l'importo del contratto sarà totalmente di competenza dell'esercizio 2022.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)