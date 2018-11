Falck Renewables acquista progetto eolico in Spagna

Falck Renewables rafforza la sua presenza in Spagna. Ha concluso l'acquisizione del 49% di Energia Eolica de Castilla da Ascia Renovables, proprietaria di un progetto eolico situato nella regione spagnola di Castilla y Leόn. L'impianto è composto da quattro turbine per una capacità totale di 10 Megawatt e una produzione prevista di 33 GWh

all'anno. Il prezzo complessivo per l'acquisizione del 100% delle quote è pari a circa 1,2 milioni di euro da corrispondere in diverse tranche.



L'avvio dei lavori di costruzione è previsto per la fine dell'anno e l'entrata in esercizio entro l'ultimo trimestre del 2019. I servizi di asset management saranno forniti, secondo le diverse competenze, da Ascia e da Vector Cuatro, che ha affiancato Falck Renewables nella transazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA