Rinnovabili, Enel acquista 650 MW di capacità impianti da EGPNA REP

(Teleborsa) - Enel, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power North America (EGPNA), ha perfezionato l'acquisizione del 100% di sette impianti operativi nel settore delle rinnovabili per un totale di 650 MW da Enel Green Power North America Renewable Energy Partners, (EGPNA REP), una joint venture controllata al 50% da EGPNA e per il restante 50% da GE Capital's Energy Financial Services, il ramo di General Electric per gli investimenti nel settore energetico.



Il corrispettivo totale pagato per l'operazione è pari a circa 256 milioni di dollari USA, a fronte di un enterprise value di circa 900 milioni di dollari USA.



L'operazione mira ad accrescere la presenza consolidata di Enel su un mercato chiave come gli Stati Uniti con tecnologie strategiche, ricavando più valore dalla proprietà del 100% degli asset. © RIPRODUZIONE RISERVATA