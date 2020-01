Rinnovabili, ENEA nel progetto UE per sviluppo sostenibile eolico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ha preso il via il progetto europeo WinWind chein alcune regioni di(Italia, Germania, Lettonia, Norvegia, Polonia e Spagna).Finanziato dal programma UE Horizon 2020,Grazie ad un approccio inclusivo sul piano sociale il progetto ha analizzato le specificità socioeconomiche e ambientali delle Regioni partecipanti con lo scopo di, anche dove sussistono barriere che ne ostacolano l'accettabilità sociale. Per superare questi impedimenti WinWind ha condotto un'analisi comparativa di 10 buone pratiche selezionate in tutta Europa e ne ha testate alcune trasferendole in contesti locali, regionali e nazionali differenti rispetto a quelli in cui hanno prodotto risultati incoraggianti."Come è emerso anche nel seminario internazionale sulle buone pratiche che abbiamo ospitato in ENEA,che facilitano la partecipazione diretta dei cittadini alla produzione, al consumo e alla distribuzione dell'energia - sottolinea la-. L'impegno attivo dei cittadini così come la creazione delle comunità energetiche rappresentano importanti fattori per la diffusione di un eolico socialmente inclusivo. Le buone pratiche consentono di ricavare denominatori comuni per supportare il raggiungimento degli obiettivi di accettabilità sociale dell'energia dal vento nei diversi contesti locali".