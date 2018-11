Rinnovabili, A2A firma accordo con TS Energy Europe per sviluppo fotovoltaico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A2A e TS Energy Europe hanno firmato un accordo che disciplina i principali termini e condizioni per il, pari a 43,2 MWp e, subordinatamente al perfezionamento di tale acquisizione, lain market parity e svolgerà servizi di asset management per il portafoglio A2A.L'accordo prevede di perfezionare l'acquisizione e la costituzione della joint venture entro il 31.12.18.. Il business fotovoltaico, specializzato nella produzione di moduli e celle nonché nello sviluppo di nuovi impianti e asset management, ha un attivo patrimoniale di oltre 2.5 miliardi di dollari e oltre 6.000 dipendenti in tutto il mondo.