Rincaro diesel, CGIA quantifica extra costo in 8.600 euro per ogni Tir

(Teleborsa) - I fortissimi aumenti del prezzo dei carburanti stanno avendo ripercussioni pesanti sulla logistica e sull'autotrasporto. Si stima che nell'ulimo anno ogni Tir abbia dovuto sopportare un costo aggiuntivo di 8.600 euro.

L'extra costo è stato quantificato dalla CGIA di Mestre, associa<ione rappresentativa delle PMI e delle imprese artigiane, tenendo in considerazione che il prezzo del diesel alla pompa in un anno è aumentato di oltre il 22% a 1,65 euro al litro e, pertanto, il costo del pieno per un mezzo pesante di oltre 11 tonnellate è salito di 150 euro. Consideramndo che un Tir percorre mediamente 100 mila km all'anno e consuma 3,5 litri circa al chilometro, un autotrasportatore ha subito un incremento di costo di quasi 8.600 euro per ogni automezzo.

Da questo emerge anche che, nel 2021, l'erario ha incassato un maggior gettito di circa 1 miliardo di euro, calcolato considerando solo l'IVA al 22% che si applicca sui carburanti, mentre considerando anche le accise, questo Tesretto" roisulta anche maggiore,

Ricordando che in Italia il 70 per cento circa delle merci viaggia su gomma e che l'89 per cento del traffico merci su strada è ad appannaggio del trasporto nazionale2, nell'ultimo anno sulle principali tratte autostradali, un Tir di portata superiore alle 11 tonnellate per percorrere la Venezia-Torino ha subito un incremento di costo di 69 euro. Sulla Milano-Roma, la Bologna-Napoli e la Roma-Trento, invece, il rincaro si aggira attorno ai 100 euro. Sulla Reggio Calabria-Roma e la Genova-Bari, infine, gli aumenti per ogni veicolo sono rispettivamente di 120 e di 156 euro.

