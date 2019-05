RiminiWellness si prepara a conquistare la riviera romagnola ad un soffio dall'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la più grande kermesse internazionale sul benessere, inteso in senso ampio, non solo lo sport ed il fitness, ma anche business e sana alimentazione. L'evento, organizzato ogni anno da, società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, coinvolgerà non solo lo spazio fieristico, ma tutta la riviera romagnolaLa 14esima edizione è, per soddisfare le curiosità del pubblico. Raggiungere il wellness nella vita oltre che nello sport, aumentando la coscienza di sé: questo il messaggio che i molteplici coach ed esperti del settore trasmetteranno al pubblico di RiminiWellness attraverso interventi che esprimano concetti, novità, tecniche e segreti a un pubblico professionale e non.Fra i tanti eventi-approfondimento in programma quello di, che spiegherà come trasformare i luoghi di lavoro in una "palestra" di crescita personale. Da segnalare anche quello dii, ricercatore IFOM, che spiegherà a chi non ama fare rinunce i diversi stili di vita, indicando quali sono i limiti tollerabili dal nostro organismo per ogni sostanza che ingeriamo.Per gli amanti del fitness arriva il numero uno dei mental coach italiani,, per la prima volta quest'anno a RiminiWellness per svelare tutte le tecniche del training mentale, per atleti e sportivi professionisti e non.proporrà in collaborazione con il centro studi P.A.F. il 1° summit italiano sull'antiaging. Per chi fosse interessato agli schemi di movimento e alle disfunzioni dei muscoli, il workshop organizzato da FIF e tenuto dapermetterà di capire come favorire uno dei principi tradizionali del pilates, ovvero la fluidità, mentre la conferenza a cura delguiderà i visitatori nella scoperta della propria mente, dei meccanismi con cui essa influenza il corpo e delle tecniche per accrescere velocemente il proprio livello di energia.Un lavoro costante e specifico su sé stessi è la soluzione proposta dalla, che si rivolge a coloro che desiderano affrontare le proprie problematiche di postura, patologie o dolori, ma anche alleviare lo stress o più semplicemente migliorare la performance sportiva.