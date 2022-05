RiminiWellness 2022 "mostra i muscoli" con Phil Heath e RiminiSteel Classic

(Teleborsa) - Sarà Phil Heath, noto come The Gift e The Next Big Thing (oltre che super campione di Body Building e sette volte Mr Olympia) l'ospite d'onore di RiminiSteel Classic, il concorso aperto a tutti gli affiliati delle federazioni nazionali IFBB che dal venerdì 3 al 5 celebrerà la cultura fisica nella sua massima espressione. Il concorso si svolge all'interno di RiminiWellness 2022 (da giovedì 2 a domenica 5 giugno, in fiera e sulla Riviera), la 16esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata fitness, sport, benessere e sana alimentazione.

In palio c'è un montepremi complessivo di 30 mila euro e le registrazioni sono già aperte (nell'area dedicata on line). Phil Heath, fin dalla giornata di apertura e per tutta RiminiWellness, presenzierà nell'area Meet & Greet di RiminiSteel nel padiglione A5 per incontrare i fan.

Tra le tante aree di RiminiWellness, RiminiSteel è quella che celebra il corpo umano dando centralità al body building e alla cultura fisica, ma anche alle arti marziali, sport da combattimento e allenamenti con pesi e sovraccarichi associati a un'alimentazione specifica. Attesi oltre 1.000 bodybuilder provenienti da tutto il mondo, in un'area che ospiterà su due palchi dedicati anche la competizione MR & MISS AINBB per il natural bodybuilding e il Campionato Italiano Assoluto della Federazione Wabba International, una delle principali organizzazioni al mondo nel settore.