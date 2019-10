Rimini, TTG: tre giorni di business sul turismo tra 3000 aziende e 70 mila operatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Le prime manifestazioni risalgono ai primi anni '50 del secolo scorso con esposizioni dedicate al settore alberghiero tenute al Grand Hotel.. Il Gruppo si distingue nell'organizzazione di eventi di cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality & Lifestyle; Wellness, Sport & Leisure; Green & Technology.. Un primo bilancio della manifestazione a Teleborsa da parte di, Direttore Fiere Italia di IEG."Stiamo chiudendo e siamo contentissimi, veramente tre giornate piene di lavoro per gli operatori. Operiamo in questo magnifico settore, in questa magnifica industria che è l'industria del Turismo.L'Italia cresce e segue questo trend di crescita e tutta questa effervescenza si è potuta toccare con mano qui a Rimini in queste giornate di Fiera.. Numeri costantemente in crescita a ogni edizione in cui ci si incontra per opportunità di business, di matching, per relazioni internazionali, per informarsi, per formarsi e per avere una visione del futuro di questo comparto con tanta competenza e duttilità.: il turismo legato all', il turismo legato alle, il turismo inteso come. Quindi temi importantissimi. Sessioni di lavoro anche di importante confronto e non certo meno importante la nostra relazione con l'estero"."TTG ha una sua nuova edizione a Shangai - ha sottolineato Patrizia Cecchi - e quindi nuove connessioni con la Cina. Ieri abbiamo siglato un(Eagle è la società con cui IEG è presente n Cina e Tuniv il più grosso tour operator del Paese asiatico, n.d.r.) per favorire l'incoming del turismo cinese in Italia.e siamo già pronti per preparare la prossima edizione perché declineremo, come ci è stato indicato secondo l'Agenda del Governo dal Sottsegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi che ha aperto la nostra manifestazione, quelle che sono le linee guida per il prossimo anno.