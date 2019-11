Rimini, Ecomondo al via il 5 novembre: inaugura Ministro Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mai come ora si fa un gran parlare dimaSarà questo ilche partirà da domani, martedìallai, doveorganizza la grande piattaforma fieristica europea dedicata alla- Occupando tutti idaranno vita a, l'evento leader europeo della circular e green economy,il salone delle energie rinnovabili, il biennalesalone del veicolo per l'ecologia. Quest'anno una bella novità: si aggiunge la prima edizione di, l'evento dedicato alla power generation.- Alle 10.30 l'inaugurazione in hall sud. Al taglio del nastro, affidato aMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,l'Assessore alle politiche ambientali della Regione Emilia-Romagna,l'Assessore all'ambiente del Comune di Rimini,e il Presidente di Italian Exhibition Group,A seguire, gliquest'anno dal titoloda dove scaturiranno idee e proposte per sostenere, dareche punta al consistente taglio delle emissioni di gas serra e a rilanciare. Tema di attualità che troverà grande rilievo sarà quelloa, a partire da mercoledì quando è in programma un convegno dal titolo, a cura dell'Ufficio stampa del Ministero dell'Ambiente. Ad Ecomondo 2019 arriverà dalladi grandi imprese statali che gestiscono i sistemi e le infrastrutture di approvvigionamento idrico in alcune delle principali città dell'area economica deNella giornata di mercoledìfirmerà un protocollo di intesa con-China Association of Environmental Protection Industry che organizza a Pechino la storica rassegna(China International Environmental Protection Exhibition and Conference).