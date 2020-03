Rimbalzo esaurito: Piazza Affari torna a scendere con resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si dirigono con decisione al ribasso dopo il temporaneo rimbalzo di ieri. I mercati restano preda della causa dele dei suoi impatti, mentre si attendono nel poeriggio alcuni dati economici USA importanti. Ieri sera, ilha sdoganato le preoccupazioni per l'epidemia di COVID-19.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,117. Invariato lo spread, che si posiziona a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,02%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%, crolla Londra, con una flessione dell'1,80%, vendite a Parigi, che soffre un decremento dell'1,64%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,47%., segna un buon incremento Italgas, che riporta un +1,27% rispetto al precedente.Dal lato opposto Amplifon, che flette del 5,87%.Pessima performance anche per Azimut, che registra un ribasso del 3,32%.Sessione nera per Ferragamo, che lascia sul tappeto una perdita del 3,29%.Prestazione negativa per Saipem, che scende del 3,24%.