Rilancio Sud: Confindustria e Sindacati firmano patto

(Teleborsa) - Ildelnei confronti deldel Paese è una questione da sempre aldel dibattito nazionale, da affrontare conNon a caso, si parla spesso diper fare in modo che ila guadagnareE, proprio in quest'ottica, il Presidente di Confindustriail Segretario generale della Cgil, la Segretaria generale della Cisle il Segretario generale della Uil Carmelohanno sottoscritto unda trasmettere al Governo sulle. Le parti sociali condividono l'idea che il ritorno dell'Italia su uno stabile sentiero di crescita sia strettamente legato al, che rappresenta un pezzo importante dsell'economia nazionale ma che mostracon leprincipali leve di sviluppo,ancora sottoutilizzate, e con alcuni fra i principali fattori di sviluppo, come lecon ampi- Confindustria e sindacati ritengono che l'attuale fase economica necessiti di unoulteriore di promozione dipubblici e privati, orientati, al potenziamento delle infrastrutture, alla competitività, ae al miglioramento dei