Rilancio Paese, Farina (ANIA): assicurazioni pronte

(Teleborsa) - "Sappiamo quanti danni la pandemia abbia fatto sulma purtroppo glisi sono anche sentiti in maniera impressionante in campoOra che il picco della pandemia è passato abbiamo la necessità di pensare alla fase del rilancio". Lo ha dichiarato la(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative)nel suo intervento video all'organizzato da Milano Finanza e Accenture, sottolineando come gli assicuratori si siano dimostrati ": hanno sempre assicurato il loro lavoro, sono riusciti a proteggere sia i dipendenti sia i distributori e hanno continuato a dare servizi sempre, hanno aiutato la"Adesso abbiamo bisogno di dar forza alognuno deve fare la sua parte, noi come assicuratori vogliamo essere a fianco a tutte le altre forze sociali per dare il nostro contributo e possiamo darlo attraverso i nostri assi portanti, e cioè sia con gli investimenti che facciamo a fronte del risparmio che raccogliamo, sia con la protezione dai vari rischi a cui iha spiegatoanticipando che "da qualche giorno inabbiamo istituito unche sta studiando come e se ilpuò dare unanche sul"Questo- ha proseguito Farina - che sarà necessariamente su una, lo presenteremo al Governo e vedremo cosa ne pensa: potrebbe costituire la via italiana da presentare in Europa dove il dibattito sulle coperture del rischio pandemico èNel corso del pre-event "Assicurare la resilienza", è emerso che con la pandemia ilha subito un calo rilevante, con una perdita media di capitalizzazione pari a circa il 19% rispetto al periodo pre-crisi. Nei periodi più critici (metà marzo-metà aprile) la capitalizzazione ha raggiunto punte minime fino al. "Laha provocato una livello umano, sociale ed economico e ha avuto effetti significativi su tutti i settori", ha sottolineatoInsurance Lead Europe di Accenture.