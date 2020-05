Rilancio imprese artigiane: Intesa Sanpaolo e Confartigianato insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mai come ora, in scia all'attualeche sta provocandoneldel nostro Paesecon urgenzaa tutela delleartigiane italiane e delleattraverso iniziative straordinarie dinelladi unaPer questo motivo e con questo obiettivo, Intesa Sanpaolointendono orail potenziale delle imprese artigiane attraverso un'azione a livello nazionale con l'obiettivo di favorire la crescita delle imprese artigiane, anche attraverso un percorso che agevoli i processi diè parte integrante delle misure straordinarie già avviate in queste settimane dasostegno dell'economia, delle imprese e delle famiglie italiane, anche grazie alle misure varate dal Governo:di credito complessivo a favore del Paese per l'emergenza Covid 19. In questo quadro, le imprese associate apotranno accedere alle seguenti misure straordinarie:di nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale a supporto della gestione del circolante, declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, nella formula del 18 mesi -1 giorno, con sei mesi di pre-ammortamento;per i clienti Intesa Sanpaolo, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti;per la liquidità e gli investimenti attraverso soluzioni a medio-lungo termine, di durata fino a 72 mesi e con un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi; ladelle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere, per la sola quota capitale o per l'intera rata, rinnovabile per 3/6 mesi in funzione della durata dell'emergenza.anche a favore delle famiglie di tutto il territorio nazionale.In aggiunta,intendono avviare sin da subito – attraverso la costituzione di tavoli di lavoro comuni - un percorso congiunto volto ad individuare tutte le azioni da intraprendere, in coerenza con le norme di legge, al fine di mettere in campo i migliori strumenti – non solo finanziari - di accompagnamento delle imprese per sostenerne l'immediato rilancio. Oltre ai finanziamenti rivolti alla nuova imprenditoria e il supporto per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI e alla costituzione delle filiere produttive, verranno messe a disposizione degli associati anche le competenze che Intesa Sanpaolo ha maturato nell'ambito della circular economy e della formazione; così come le più moderne tecnologie legate agli strumenti di incasso e pagamento.Presidente di, dichiara:. L'accordo con Intesa Sanpaolo contribuisce significativamente ad ampliare le opportunità che Confartigianato sta mettendo in atto a sostegno delle esigenze finanziarie delle imprese per accompagnarne la ripresa. L'accordo, inoltre, consente di rafforzare le relazioni già attive a livello territoriale tra le Associazioni del Sistema Confartigianato e lntesa Sanpaolo."L'iniziativa di oggi -, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - ci consente di mettere a disposizione delle imprese associate a Confartigianato una molteplicità di strumenti, non solo finanziari, a sostegno e rilancio delle loro attività. Le micro e piccole imprese, così come le medie, sono l'ossatura su cui costruire la ripresa economica del nostro Paese, che dall'innovazione e dalla flessibilità produttiva di