Riforma Fisco: Irpef, Irap, Iva, tasse su casa, nuovo catasto. La bozza

Martedì 5 Ottobre 2021, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 17:51

Sono dieci gli articoli del disegno di legge delega per la riforma fiscale. I principi e criteri direttivi generali sono lo stimolo alla crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione, preservare la progressività del sistema tributario, ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.

APPROFONDIMENTI LA RIFORMA Draghi: «Nessuno pagherà di più o di... IL PROVVEDIMENTO Fisco, tagli Irpef al ceto medio e via l’Irap EVASIONE Mance, come si fa a tassarle? IL DOCUMENTO Un tesoretto di 9 miliardi CASSAZIONE Il giudice: tassa sulle mance, sono come lo stipendio ROMA Bollette, perché gli aumenti I RINVII Assegno unico, più tempo per le domande INVISTA Video ECONOMIA Energia, Confesercenti: taglia-bollette non basta, per PMI... IL BALZO Bollette gas e luce, da oggi più care: di quanto... ECONOMIA Bollette, nel 2020 in Lombardia si è speso l'11,2% in... LA STANGATA Bollette, stangata sull'energia: luce +30% e gas +14% INVISTA Bollette, Besseghini (Arera): "Riduzione strutturale dei...

Riforma Fisco e nuovo catasto, Draghi: «Lega assente in cdm? Spiegherà Salvini»

Irpef, Irap, Iva, tasse su casa, nuovo catasto

Il perimetro disegnato dalla delega comprende: modifiche del sistema nazionale della riscossione; revisione del sistema di imposizione personale sui redditi; revisione dell'Ires e della tassazione del reddito di impresa; razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette; graduale superamento dell'Irap; modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati; revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef; delega al Governo per la codificazione in materia tributaria.

I contenuti

La delega risponde anche «all'esigenza di giungere a una codificazione della normativa fiscale vigente, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e per ridurre l'elevato contenzioso», si legge nella bozza di Relazione illustrativa che cita uno scritto di Ezio Vanoni del 1938, che già evidenziava queste problematiche: «L'obiettivo di semplificazione e chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse. L'individuazione delle norme vigenti richiede al cittadino un notevole impegno. È indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente. L'incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo la compliance dei contribuenti. Pertanto, un intervento di riordino e razionalizzazione - si legge nel documento - appare oggi ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonchè di agevolazioni fiscali».

I tempi

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi correttivi previsti dalla delega, sono previsti uno o più decreti legislativi volti a codificare le disposizioni legislative vigenti a questo scopo, armonizzando, tra l'altro, per settori omogenei e semplificando il linguaggio.